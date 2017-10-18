В Кисловодске открылась мультимедийная выставка, посвященная творчеству Солженицына

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КИСЛОВОДСК, 18 октября. /ТАСС/. Уличная выставка работ школьников - финалистов фестиваля "Солженицынское пространство: мультимедийное измерение" открылась в Кисловодске. Об этом в среду сообщил ТАСС директор кисловодского Информационно-культурного центра "Музей А.И. Солженицына" Александр Подольский.
"На Курортном бульваре у здания Нарзанной галереи состоялось открытие уличной выставки работ финалистов конкурса фестиваля. Эта же экспозиция будет представлена в Пятигорске 19 октября. Кроме того, она откроется в Москве 23 октября, где будет присутствовать вдова писателя Наталия Дмитриевна Солженицына", - сказал собеседник агентства.
Организаторами фестиваля стали Государственный литературный музей совместно с Мультимедиа Арт-Музеем. "Финалистами стали подростки из Москвы, Кисловодска, Пятигорска, Зеленокумска, села Кичи-Балык и деревни Кудрово. Они сделали буктрейлеры (короткие видеоролики - прим. ТАСС) по текстам писателя. В конкурсе принимали участие российские школьники 8-10 классов", - уточнили в пресс-службе администрации Кисловодска.
Александр Солженицын - русский писатель, публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России, родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. В 1970 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Во время Великой Отечественной войны в звании капитана Солженицын командовал батареей звуковой разведки.
В 1945 году Солженицына арестовали и приговорили к восьми годам исправительно-трудовых лагерей и бессрочной ссылке "за антисоветскую агитацию и попытку создания антисоветской организации". Среди его важнейших произведений "Один день Ивана Денисовича", "Матренин двор", "Архипелаг ГУЛАГ", "Раковый корпус", "В круге первом", эпопея "Красное колесо". Солженицын умер в 2008 году в Москве в возрасте 89 лет.