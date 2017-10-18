Индустриальный парк Невинномысска получит 1,2 млрд рублей на создание инфраструктуры

ПЯТИГОРСК, 18 октября. /ТАСС/. Фонд развития моногородов выделит 1,2 млрд рублей на строительство объектов инфраструктуры в индустриальном парке Невинномысска, 200 млн рублей из этой суммы рассчитаны на строительство железнодорожной ветки, сообщил ТАСС генеральный директор "Корпорации развития Ставропольского края", управляющей парком, Заур Абдурахимов.

"Самый большой индустриальный парк в регионе расположен в Невинномысске, который является моногородом. В Фонде развития моногородов одобрили наши проекты на 1,2 млрд. В этом году мы планируем получить 200 млн рублей на строительство железной дороги в невинномысском парке, в следующем году - 1 млрд рублей на строительство инфраструктуры второй очереди", - сказал Абдурахимов, уточнив, что первая очередь индустриального парка уже полностью занята резидентами.

Финансовая помощь федерального центра, по словам собеседника ТАСС, помимо средств Фонда развития моногородов, включает также 384 млн рублей, привлеченных в 2017 году в качестве субсидий на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков.

"За 2016-2017 годы у нас сложился успешный опыт участия в федеральных целевых программах, благодаря чему в этом году мы привлекли 384 млн рублей с поддержкой Минпромторга РФ, эти средства мы потратим на инфраструктуру индустриального парка в Буденновске", - добавил Абдурахимов.

В Северо-Кавказском федерально округе статус моногорода имеют города Каспийск и Дагестанские огни в Республике Дагестан, Медногорское городское поселение в Карачаево-Черкесии и Невинномысск на Ставрополье.

Индустриальный парк в Невинномысске был создан в 2010 году. Его общая площадь превышает 800 га. Резиденты парка - 10 предприятий, производители строительных материалов, минеральных удобрений, газового оборудования и другие.