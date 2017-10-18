На Ставрополье открыли учебный полигон для инспекторов ДПС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Учебный полигон для обучения инспекторов ДПС открыли в городе Невинномысске Ставропольского края, сообщили в среду в пресс-службе краевого управления МВД.

"В Невинномысске начал работу первый в России полигон для проведения учебно-методических сборов инспекторов ГИБДД. Полигон был создан по инициативе управления ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Основная цель создания полигона - повышение уровня подготовки и правовой грамотности инспекторского состава ставропольской Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что занятия организованы в виде семинаров, тренингов, моделирования ситуаций оперативно-служебной деятельности, инструкторско-методических занятий, в том числе с использованием видеоматериалов.

"Для проведения сборов оснащена автоплощадка, на которой отрабатываются навыки скоростного маневрирования на служебном транспорте и применения оружия в движении. Также имеется спортивная площадка для сдачи нормативов по физической подготовке. Программа обучения включает в себя занятия по правовой, служебной и огневой подготовке", - сообщили в пресс-службе.

По данным управления, тестовый режим обучения уже прошли 30 автоинспекторов региона. "Учебно-методические сборы проводятся для групп слушателей в течение двух дней. Уже со следующего месяца сборы будут проходить не менее двух раз в месяц, и в течение следующего года на полигоне отучатся все сотрудники ДПС Ставрополья", - сказали в пресс- службе.