Гипсовый завод в КЧР увеличит объем производства стройматериалов на 20% в 2018 году

ЧЕРКЕССК, 18 октября. /ТАСС/. Хабезский гипсовый завод (крупнейший завод Карачаево-Черкесии) в 2018 году планирует увеличить объем производства строительных материалов до 240-250 тыс. тонн, рост по сравнению с текущим годом составит около 20%. Об этом ТАСС в среду сообщил замдиректора завода по экономике Артур Лиев.

"На 2018 год запланирован объем 240-250 тыс. тонн продукции, это примерно на 50 тыс. тонн больше объемов 2017 года, то есть на 20%", - сказал Лиев.

Он уточнил, что предприятие показывает устойчивый рост производства сухих строительных смесей и других стройматериалов. "Так, по итогам девяти месяцев этого года объем производства продукции составил около 150 тыс. тонн, в деньгах это 655 млн руб., рост по сравнению с девятью месяцами прошлого года составил порядка 6%", - добавил Лиев.

По его словам, росту производства во многом способствует то, что еще летом 2016 года завод в рамках федеральной программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства получил кредит в размере 180 млн руб. В основном эти средства были направлены на приобретение, монтаж и пусконаладочные работы современного высокотехнологичного оборудования - роботов паллетизаторов, рядных упаковочных машин, фасовочной установки, другого оборудования.

Хабезский гипсовый завод был открыт в начале 1990-х годов. Сейчас это группа компаний, включающая пять предприятий, на которых работает более 450 человек. Производит около 40 наименований строительных материалов: гипс, сухие штукатурные смеси, финишную шпатлевку, самовыравнивающие наливные полы, плиточный клей, бетоноконтакты и т. д.