Более 500 рабочих мест будет предложено безработным на ярмарке вакансий в Ингушетии

МАГАС, 18 октября. /ТАСС/. Ярмарка вакансий пройдет в Назрани 30 октября, работодатели предложат на ней более 500 рабочих мест, сообщила ТАСС начальник отдела программ занятости минтрудсоцразвития Ингушетии Люба Мальсагова.

"30 октября в Назрани пройдет республиканская ярмарка вакансий. По предварительной информации, в ней примут участие около 40 предприятий, организаций, коммерческих структур, которые предложат более 500 вакансий", - сказала она.

По ее словам, среди вакансий врачи, газосварщики высшей категории, крановщики, столяры, слесари, а также специалисты других рабочих профессий.

Мальсагова сообщила, что в республиканской ярмарке вакансий, прошедшей в марте прошлого года, приняло участие 35 работодателей, которые предложили 215 вакансий. Тогда в мероприятии поучаствовали 312 безработных, семь из них были трудоустроены.

По данным минтрудсоцразвития Ингушетии, уровень безработицы в республике однин из самых высоких в стране - на начало октября текущего он составляет 10,3%.