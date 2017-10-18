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Более 500 рабочих мест будет предложено безработным на ярмарке вакансий в Ингушетии

В стране Северный Кавказ
18 октября, 18:39 UTC+3 МАГАС МАГАС 18, октября. /ТАСС

В мероприятии примут участие более 40 предприятий

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МАГАС, 18 октября. /ТАСС/. Ярмарка вакансий пройдет в Назрани 30 октября, работодатели предложат на ней более 500 рабочих мест, сообщила ТАСС начальник отдела программ занятости минтрудсоцразвития Ингушетии Люба Мальсагова.

"30 октября в Назрани пройдет республиканская ярмарка вакансий. По предварительной информации, в ней примут участие около 40 предприятий, организаций, коммерческих структур, которые предложат более 500 вакансий", - сказала она.

По ее словам, среди вакансий врачи, газосварщики высшей категории, крановщики, столяры, слесари, а также специалисты других рабочих профессий.

Мальсагова сообщила, что в республиканской ярмарке вакансий, прошедшей в марте прошлого года, приняло участие 35 работодателей, которые предложили 215 вакансий. Тогда в мероприятии поучаствовали 312 безработных, семь из них были трудоустроены.

По данным минтрудсоцразвития Ингушетии, уровень безработицы в республике однин из самых высоких в стране - на начало октября текущего он составляет 10,3%.

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