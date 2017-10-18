Спасателя из Северной Осетии учат водолазному делу в подмосковном спасательном центре МЧС

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Учебные сборы водолазов проходят в Ногинском спасательном центре МЧС РФ в Московской области, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе республиканского главка министерства.
"Спасатель Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России Аслан Кульчиев проходит обучение азам водолазного дела. Занятия проводятся на базе Ногинского спасательного центра МЧС России. Первые две недели спасатели углубленно знакомились с теорией. Сейчас активно применяют полученные знания на практике", - сказали в ведомстве.
Водолазы отрабатывают навыки плавания и проныривания, приемы освобождения от захвата утопающего, спасения на воде. Также отрабатываются навыки подводного ориентирования и спасательно-эвакуационные задачи.
"Постоянные тренировки дают возможность спасателям поддерживать хорошую рабочую форму, оттачивать мастерство при проведении подводных погружений, что является залогом успешного выполнения поисково-спасательных работ. Не менее важно, что во время сбора спасатели-водолазы из разных регионов обмениваться опытом, а новички, такие как я, приобретают новые знания и практические навыки", - цитируют в пресс-службе Аслана Кульчиева.
Сборы завершатся 22 октября. Их общая продолжительность составит 50 дней.