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Спасателя из Северной Осетии учат водолазному делу в подмосковном спасательном центре МЧС

В стране Северный Кавказ
18 октября, 19:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Сборы завершатся 22 октября, их общая продолжительность составит 50 дней

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Учебные сборы водолазов проходят в Ногинском спасательном центре МЧС РФ в Московской области, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе республиканского главка министерства.

"Спасатель Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России Аслан Кульчиев проходит обучение азам водолазного дела. Занятия проводятся на базе Ногинского спасательного центра МЧС России. Первые две недели спасатели углубленно знакомились с теорией. Сейчас активно применяют полученные знания на практике", - сказали в ведомстве.

Водолазы отрабатывают навыки плавания и проныривания, приемы освобождения от захвата утопающего, спасения на воде. Также отрабатываются навыки подводного ориентирования и спасательно-эвакуационные задачи.

"Постоянные тренировки дают возможность спасателям поддерживать хорошую рабочую форму, оттачивать мастерство при проведении подводных погружений, что является залогом успешного выполнения поисково-спасательных работ. Не менее важно, что во время сбора спасатели-водолазы из разных регионов обмениваться опытом, а новички, такие как я, приобретают новые знания и практические навыки", - цитируют в пресс-службе Аслана Кульчиева.

Сборы завершатся 22 октября. Их общая продолжительность составит 50 дней.

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