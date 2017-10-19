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"Саратовские авиалинии" запустят рейсы из Перми в Минеральные Воды

В стране Северный Кавказ
19 октября, 10:36 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 19, октября. /ТАСС

Авиасообщение откроется с 4 ноября

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Самолет "Саратовских авиалиний"

Самолет "Саратовских авиалиний"

© Юрий Смитюк/ТАСС

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" начнет выполнять рейсы из Перми в Минеральные Воды (Ставропольский край) с 4 ноября, сообщили в четверг в пресс-службе пермского аэропорта Большое Савино.

"С 4 ноября авиакомпания "Саратовские авиалинии" открывает регулярное авиасообщение по маршруту "Пермь - Минеральные Воды - Пермь". Вылеты из аэропорта Перми будут выполняться раз в неделю по субботам на воздушных судах типа АН-148-100B пассажировместимостью 83 человека", - сообщили в аэропорту.

В пресс-службе добавили, что минимальный тариф составит 5 тыс. 640 рублей, включая сборы. Рейс субсидируется правительством Пермского края, на эти цели в 2017 году выделяется более 60 млн рублей.

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