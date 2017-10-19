"Саратовские авиалинии" запустят рейсы из Перми в Минеральные Воды

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" начнет выполнять рейсы из Перми в Минеральные Воды (Ставропольский край) с 4 ноября, сообщили в четверг в пресс-службе пермского аэропорта Большое Савино.

"С 4 ноября авиакомпания "Саратовские авиалинии" открывает регулярное авиасообщение по маршруту "Пермь - Минеральные Воды - Пермь". Вылеты из аэропорта Перми будут выполняться раз в неделю по субботам на воздушных судах типа АН-148-100B пассажировместимостью 83 человека", - сообщили в аэропорту.

В пресс-службе добавили, что минимальный тариф составит 5 тыс. 640 рублей, включая сборы. Рейс субсидируется правительством Пермского края, на эти цели в 2017 году выделяется более 60 млн рублей.