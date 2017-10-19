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Строительство трех крупных медучреждений в КЧР завершится до конца года

В стране Северный Кавказ
19 октября, 11:08 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 19, октября. /ТАСС

В зданиях ведутся отделочные работы, и в скором времени начнется монтаж оборудования

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ЧЕРКЕССК, 19 октября. /ТАСС/. Строительство онкологического диспансера, детской многопрофильной больницы, диагностического корпуса перинатального центра в Карачаево-Черкесии (КЧР) идет по графику и завершится до конца года. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"По поручению главы республики Рашида Темрезова за процессом строительства ведется постоянный контроль. На сегодняшний день на объектах ведутся отделочные работы. В детской многопрофильной больнице ведется покраска внутренних помещений, в перинатальном центре и онкологическом диспансере укладываются инженерные сети и обустраиваются фасады зданий. В ближайшее время начнется монтаж оборудования", - сказала представитель ведомства.

Министр строительства и ЖКХ КЧР Евгений Гордиенко отметил, что "объекты строятся по утвержденным планам-графикам, ввод всех трех медучреждений запланирован на декабрь 2017 года".

В правительстве КЧР считают, что сдача в эксплуатацию онкологического диспансера, детской многопрофильной больницы и диагностического корпуса перинатального центра позволит предоставлять населению республики более качественную, доступную и высокотехнологичную медицинскую помощь.

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