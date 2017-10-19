Объем сельхозпроизводства в Дагестане в январе-сентябре вырос на 4% в годовом выражении

МАХАЧКАЛА, 19 октября. /ТАСС/. Объем производства сельскохозяйственной продукции в Дагестане за девять месяцев 2017 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 73,9 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"Объем производства продукции сельского хозяйства в Дагестане в январе-сентябре 2017 года вырост на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - говорится в сообщении. При этом в сфере растениеводства объем производства увеличился на 4,9%, в сфере животноводства - на 3%.

Ранее ТАСС сообщал, что рост сельхозпроизводства в 2017 году в республике прогнозируется на уровне 3,3%. Такие ожидания связаны с вводом в строй и модернизацией ряда производств в рамках приоритетного проекта "Эффективный АПК", а также планом мероприятий по содействию импортозамещению.

В этом году в Дагестане заложили сады интенсивного типа площадью 593 га. Это в три раза выше установленного на текущий год планового показателя. Также были заложены новые виноградники на площади 853,6 га, что составило 57% от планового показателя.