Объем сельхозпроизводства в Дагестане в январе-сентябре вырос на 4% в годовом выражении

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МАХАЧКАЛА, 19 октября. /ТАСС/. Объем производства сельскохозяйственной продукции в Дагестане за девять месяцев 2017 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 73,9 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.
"Объем производства продукции сельского хозяйства в Дагестане в январе-сентябре 2017 года вырост на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - говорится в сообщении. При этом в сфере растениеводства объем производства увеличился на 4,9%, в сфере животноводства - на 3%.
Ранее ТАСС сообщал, что рост сельхозпроизводства в 2017 году в республике прогнозируется на уровне 3,3%. Такие ожидания связаны с вводом в строй и модернизацией ряда производств в рамках приоритетного проекта "Эффективный АПК", а также планом мероприятий по содействию импортозамещению.
В этом году в Дагестане заложили сады интенсивного типа площадью 593 га. Это в три раза выше установленного на текущий год планового показателя. Также были заложены новые виноградники на площади 853,6 га, что составило 57% от планового показателя.