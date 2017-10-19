Первый на Северном Кавказе гипермаркет Metro откроется во Владикавказе в ноябре

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 октября. /ТАСС/. Первый торговый центр Metro Cash&Carry ("Метро Кэш энд Керри") на Северном Кавказе откроется во Владикавказе (Северная Осетия) 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Гипермаркет "Метро" во Владикавказе станет первым на Северном Кавказе и 13-м на Юге России. Для РСО - Алания - это важный объект, который даст более 200 новых рабочих мест жителям республики, дополнительные возможности для местных производителей и налоговые поступления", - говорится в сообщении.

Площадь торговой площадки - 3,5 га. Компания намерена сотрудничать и с местными предпринимателями - производителями продукции, в частности, сельхозпроизводителями: мясо, молоко, овощи и фрукты североосетинских предприятий будут широко представлены на полках гипермаркета.

Надписи на вывесках в павильонах сделаны на двух государственных языках Северной Осетии - Алании - русском и осетинском.

10 марта 2017 года глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подписал распоряжение о предоставлении в аренду без торгов земельного участка площадью 3,5 гектара для строительства во Владикавказе гипермаркета Metro.

Компания Metro Cash&Carry представлена в 26 странах и управляет более 750 центрами мелкооптовой торговли. В России она управляет 86 торговыми центрами в 48 регионах.