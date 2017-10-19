Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый на Северном Кавказе гипермаркет Metro откроется во Владикавказе в ноябре

В стране Северный Кавказ
19 октября, 11:34 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 19, октября. /ТАСС

В гипермаркете будет создано свыше 200 рабочих мест

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Антон Вергун/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 октября. /ТАСС/. Первый торговый центр Metro Cash&Carry ("Метро Кэш энд Керри") на Северном Кавказе откроется во Владикавказе (Северная Осетия) 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Гипермаркет "Метро" во Владикавказе станет первым на Северном Кавказе и 13-м на Юге России. Для РСО - Алания - это важный объект, который даст более 200 новых рабочих мест жителям республики, дополнительные возможности для местных производителей и налоговые поступления", - говорится в сообщении.

Площадь торговой площадки - 3,5 га. Компания намерена сотрудничать и с местными предпринимателями - производителями продукции, в частности, сельхозпроизводителями: мясо, молоко, овощи и фрукты североосетинских предприятий будут широко представлены на полках гипермаркета.

Надписи на вывесках в павильонах сделаны на двух государственных языках Северной Осетии - Алании - русском и осетинском.

10 марта 2017 года глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подписал распоряжение о предоставлении в аренду без торгов земельного участка площадью 3,5 гектара для строительства во Владикавказе гипермаркета Metro.

Компания Metro Cash&Carry представлена в 26 странах и управляет более 750 центрами мелкооптовой торговли. В России она управляет 86 торговыми центрами в 48 регионах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Северная Осетия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
2
ВЦИОМ: большинство россиян отрицательно относятся к Ксении Собчак
3
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
4
СМИ: в Таиланде после гибели россиянина туристов просят воздержаться от купания в море
5
Потерпевшие по делу о катастрофе А321 над Синаем подали иск на €1,4 млрд
6
СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама