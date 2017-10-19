Минпромторг: СКФО имеет большой потенциал для развития легкой промышленности

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков считает, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа развитие легкой промышленности является приоритетным направлением, для этого есть большой потенциал. Об этом он сообщил ТАСС в четверг на полях форума "Арктические проекты - сегодня и завтра" в Архангельске.

''Потенциал (для развития легкой промышленности в Северо-Кавказском федеральном округе - прим. ТАСС) большой. Почему мы считаем, что потенциал большой? - потому что традиционная специализация региона (производство шерсти - прим. ТАСС) - это то, что хорошо получается. Поэтому это (легкая промышленность - прим. ТАСС) - одно из тех направлений, которое мы считаем приоритетным с точки зрения Кавказа наряду с освоением минерально-сырьевой базы'', - сказал он.

Как ранее сообщал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, социально-экономическая ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе в целом улучшилась, но некоторые проблемы остаются, в частности, высокая безработица в некоторых регионах, необходимо сконцентрироваться на привлечении инвестиций и стимулировании производства. По его словам, чтобы исправить положение, нужно в первую очередь развивать производство. Медведев напомнил, что наиболее перспективные отрасли в экономике - сельское хозяйство, пищевая, перерабатывающая, легкая промышленность, индустрия отдыха и оздоровления.