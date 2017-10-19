Глава РСО возглавил комиссию по сохранению осетинского языка

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ВЛАДИКАВКАЗ, 19 октября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров возглавил комиссию по сохранению и развитию осетинского языка. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, заседание впервые проходило полностью на осетинском языке под председательством руководителя республики.
"Мы должны организовать нашу работу так, чтобы реально обеспечить правовые, кадровые, материально-технические и иные условия, которые бы гарантировали решение этой судьбоносной для осетинского народа задачи. Я принял решение лично возглавить комиссию. Думаю, что это позволит повысить оперативность принятия решений и обеспечить надлежащий контроль над их исполнением", - сказал Битаров.
Главным в повестке дня стал вопрос о государственной программе "Национально-культурное развитие осетинского народа на 2017-2019 годы". Среди основных целей госпрограммы были названы формирование условий для удовлетворения национально-культурных потребностей и интересов осетинского народа, популяризация осетинского языка в республике, содействие соотечественникам за рубежом и выходцам из Северной Осетии, проживающим в субъектах Российской Федерации, в изучении осетинского языка.
"К примеру, я сам не изучал осетинский язык в школе. Но в наших силах создать условия для того, чтобы на нем говорили осетины по происхождению, а также все желающие", - отметил Битаров.
В состав комиссии вошли представители различных учреждений образования, науки и культуры, руководители профильных министерств и ведомств.
Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков и является, наряду с ягнобским, одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточно-иранских языков. Для Северной Осетии остается актуальной проблема незнания осетинами родного языка. По данным ЮНЕСКО, в столице республики городе Владикавказе не владеют родным языком около 80% первоклассников-осетин.