Промышленное производство в Дагестане за девять месяцев выросло на 30%

МАХАЧКАЛА, 19 октября. /ТАСС/. Индекс промышленного производства в Дагестане за девять месяцев 2017 года составил 130,2% в основном за счет роста объема обрабатывающего производства. Об этом сообщили в четверг в министерстве экономики и территориального развития республики.

"Индекс промышленного производства по итогам января-сентября 2017 года увеличился как в целом на 30,2%, так и по обрабатывающему производству - на 36,8%, добыче полезных ископаемых - на 2,1%", - пояснили в министерстве.

Наибольший рост промышленного производства продемонстрировали Кизлярский электромеханический завод - в 2,2 раза, завод "Дагдизель" - в 8,7 раза, завод им. Гаджиева - на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.