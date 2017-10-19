Промышленное производство в Дагестане за девять месяцев выросло на 30%

Уголовные дела в отношении глав российских регионов. ДосьеБиографии и справки 19 октября, 14:07
Московский регион ждут первые "зимние" выходныеОбщество 19 октября, 13:58
Касаткина впервые в карьере вышла в полуфинал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 19 октября, 13:39
Афганский тхэквондист: ВФМС похож на Олимпиаду, на которой не нужно бороться за медалиСпорт 19 октября, 13:34
Академический вошел в шорт-лист национальной премии "Приметы Городов"Новости партнеров 19 октября, 13:20
Защита персональных данных европейцев дорого обойдется российскому бизнесуЭкономика и бизнес 19 октября, 13:16
Ласицкене приглашена на церемонию объявления лучших легкоатлетов года по версии IAAFСпорт 19 октября, 13:14
В Тюмени самолет совершил вынужденную посадку из-за ухудшения самочувствия пассажиркиНовости Урала 19 октября, 13:13
Сенатор Федоров посоветовал молодежи общаться вживую и поделился шуткой про InstagramОбщество 19 октября, 13:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАХАЧКАЛА, 19 октября. /ТАСС/. Индекс промышленного производства в Дагестане за девять месяцев 2017 года составил 130,2% в основном за счет роста объема обрабатывающего производства. Об этом сообщили в четверг в министерстве экономики и территориального развития республики.
"Индекс промышленного производства по итогам января-сентября 2017 года увеличился как в целом на 30,2%, так и по обрабатывающему производству - на 36,8%, добыче полезных ископаемых - на 2,1%", - пояснили в министерстве.
Наибольший рост промышленного производства продемонстрировали Кизлярский электромеханический завод - в 2,2 раза, завод "Дагдизель" - в 8,7 раза, завод им. Гаджиева - на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.