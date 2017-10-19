На полигоне в Дагестане построят новое тактическое поле

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Строительство нового учебного тактического поля началось на полигоне Аданак в Дагестане. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, объект будет предназначен для морских пехотинцев Каспийской флотилии.
"Новый комплекс будет включать в себя учебное тактическое поле для проведения учений с боевой стрельбой, директрису для проведения занятий с выполнением стрельб из вооружения танков, боевых машин. Будут оборудованы танкодром и автодромом, тактическое поле для подготовки артиллерийских подразделений", - сообщили в округе.
Также будут построены учебное поле для подготовки подразделений по радиационной, химической и биологической защите, инженерное учебное поле, а также полевой парк на 50 боевых машин, войсковое стрельбище. Также будет построен командный пункт управления.
Построенные объекты займут площадь в 40 квадратных километров. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.