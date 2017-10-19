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На полигоне в Дагестане построят новое тактическое поле

В стране Северный Кавказ
19 октября, 13:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Строительство планируют завершить к концу 2019 года

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Строительство нового учебного тактического поля началось на полигоне Аданак в Дагестане. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, объект будет предназначен для морских пехотинцев Каспийской флотилии.

"Новый комплекс будет включать в себя учебное тактическое поле для проведения учений с боевой стрельбой, директрису для проведения занятий с выполнением стрельб из вооружения танков, боевых машин. Будут оборудованы танкодром и автодромом, тактическое поле для подготовки артиллерийских подразделений", - сообщили в округе.

Также будут построены учебное поле для подготовки подразделений по радиационной, химической и биологической защите, инженерное учебное поле, а также полевой парк на 50 боевых машин, войсковое стрельбище. Также будет построен командный пункт управления.

Построенные объекты займут площадь в 40 квадратных километров. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

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