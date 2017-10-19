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Минкавказ: на курортах СКФО не будет предусмотрено покрытие рисков при катании вне трасс

В стране Северный Кавказ
19 октября, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Формат предоставления страховых услуг на курортах региона должен быть единообразным, считает Одес Байсултанов

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Туристы-горнолыжники не смогут получить страховые выплаты при травмах, полученных во время катания за пределами горнолыжных трасс на курортах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и при нарушении правил пребывания на курортах. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

По итогам заседания правительственной комиссии нескольким федеральным структурам, в том числе Минкавказу, было поручено проработать вопрос добровольного страхования туристов, приезжающих на горнолыжные курорты СКФО.

"В рамках обсуждения допустимых страховых тарифов участники совещания [в Минкавказе] рассмотрели возможность внедрения одного из видов страховых программ. Одна из них будет покрывать страховые случаи, наступившие только во время нахождения туриста на маркированных горнолыжных трассах, другая - в течение всего времени пребывания на курорте, в том числе при катании на склонах курорта. Стоимость такой страховки может составлять 100 рублей и 150 рублей соответственно, приобретаться она будет туристами добровольно. Покрытие рисков при катании вне горнолыжных трасс, а также при нарушении правил пребывания на курорте предусмотрено не будет", - говорится в сообщении.

Первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов отметил в ходе совещания, что на всех курортах округа должен действовать единообразный формат предоставления страховых услуг, сообщает пресс-служба. Байсултанов поддержал идею внедрения страховой программы, распространяющейся на весь период присутствия гостей на курорте, а также поручил разработать упрощенную схему оформления страховки не только по паспорту, но и на основании другого документа, удостоверяющего личность туриста.

В настоящий момент в СКФО действуют пять туристско-рекреационных особых экономических зон (ОЭЗ), их развитие ведется в несколько этапов. В рамках утвержденного плана развития туристско-рекреационных ОЭЗ в СКФО строительные работы в первую очередь идут на курортах "Архыз" (Карачаево-Черкесия), "Эльбрус" (Кабардино-Балкария) и "Ведучи" (Чечня). После 2020 года в рамках второго этапа должно начаться строительство курортов "Матлас" (Дагестан), "Армхи" (Ингушетия), а также модернизация курорта "Домбай" (Карачаево-Черкесия), проект модернизации которого по итогам прошлого года вошел в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года.

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