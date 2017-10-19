На Ставрополье расчистят русло реки Джемуха для предотвращения паводков

СТАВРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Порядка 70 млн рублей планируется направить на расчистку русла реки Джемуха в Ставропольском крае для предотвращения затоплений. Работы будут проводиться в 2019-2020 годах, сообщили в четверг в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Стоимость проведения работ по расчистке русла реки на данном участке ориентировочно составит 70 млн рублей. Работы будут проводиться министерством природы края за счет субвенций из федерального бюджета, выделяемого на осуществление переданных полномочий РФ в области водных отношений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что работы по расчистке русла реки на территории Минераловодского округа не проводились уже 25 лет, в результате русло Джемухи сильно заилилось и поросло растительностью, что уменьшило его пропускную способность. "Возникла угроза затопления жилого сектора, заболачивания берегов и деградации всей экосистемы водного объекта. Русло реки пересекают инженерные сооружения и коммуникации, часть из них находится в аварийном состоянии, и это обстоятельство только усугубляет ситуацию", - уточнили там.

В результате прошедших в июне 2016 года и во второй половине мая 2017 года осадков уровень воды в реке Джемуха поднимался местами до двух метров выше уровня кромки берега, что привело к затоплению территории площадью 53 га, на которой расположено 293 домовладения и проживает 677 человек.

"Для предотвращения затопления Минераловодского городского округа паводковыми водами необходимо провести работы по расчистке русла реки на протяжении около 20 км, а также по реконструкции или демонтажу 15 мостовых сооружений, пересекающих русло Джемухи, без чего расчистка русла реки будет нецелесообразна. <...> Разработка проектной документации на расчистку русла реки запланирована на 2018 год с выполнением работ по объекту в 2019-2020 годы", - приводит пресс-служба слова заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Максима Гнедых.