Преступность в Кабардино-Балкарии с начала года снизилась более чем на 10%

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НАЛЬЧИК, 19 октября. /ТАСС/. Количество преступлений на территории Кабардино-Балкарии за девять месяцев сократилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в четверг журналистам зампрокурора республики Артур Махов.
"По итогам девяти месяцев на территории Кабардино-Балкарии отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютных цифрах это 5 тыс. 281 преступление. Более чем по 70% из них виновные установлены и привлечены к уголовной ответственности. На 13,6% сократились убийства, на 7% - факты причинения тяжкого вреда здоровью. На 60% меньше зарегистрировано разбойных нападений, на 12% - грабежей, почти на 26% снизилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия", - сказал Махов.
Вместе с тем, по его словам, на фоне незначительного снижения числа наркопреступлений (на 5,6%), республика все еще входит в число регионов с наихудшим удельным весом данного вида нарушений закона. "Преступления такого характера составляют 15,3% от общего числа зарегистрированных", - добавил зампрокурора Кабардино-Балкарии.
Он также сказал, что криминогенная обстановка как в Нальчике, так и в целом по республике стала заметно спокойнее. Вместе с тем, по его словам, социальные факторы, оказывающие влияние на состояние преступности, серьезных изменений не претерпели. "Почти 80% граждан, совершивших преступления, не имели постоянного источника дохода, а удельный вес преступлений корыстной направленности составляю почти 50% от общего числа зарегистрированных", - добавил он.