Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Преступность в Кабардино-Балкарии с начала года снизилась более чем на 10%

В стране Северный Кавказ
19 октября, 13:53 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 19, октября. /ТАСС

Количество разбойных нападений в республике упало в годовом выражении на 60%

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 19 октября. /ТАСС/. Количество преступлений на территории Кабардино-Балкарии за девять месяцев сократилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в четверг журналистам зампрокурора республики Артур Махов.

"По итогам девяти месяцев на территории Кабардино-Балкарии отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютных цифрах это 5 тыс. 281 преступление. Более чем по 70% из них виновные установлены и привлечены к уголовной ответственности. На 13,6% сократились убийства, на 7% - факты причинения тяжкого вреда здоровью. На 60% меньше зарегистрировано разбойных нападений, на 12% - грабежей, почти на 26% снизилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия", - сказал Махов.

Вместе с тем, по его словам, на фоне незначительного снижения числа наркопреступлений (на 5,6%), республика все еще входит в число регионов с наихудшим удельным весом данного вида нарушений закона. "Преступления такого характера составляют 15,3% от общего числа зарегистрированных", - добавил зампрокурора Кабардино-Балкарии.

Он также сказал, что криминогенная обстановка как в Нальчике, так и в целом по республике стала заметно спокойнее. Вместе с тем, по его словам, социальные факторы, оказывающие влияние на состояние преступности, серьезных изменений не претерпели. "Почти 80% граждан, совершивших преступления, не имели постоянного источника дохода, а удельный вес преступлений корыстной направленности составляю почти 50% от общего числа зарегистрированных", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Кабардино-Балкария
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
ВЦИОМ: большинство россиян отрицательно относятся к Ксении Собчак
4
Глава Европарламента заявил, что Европа не примет независимость Каталонии
5
Комиссия по крушению Ту-154М не подтверждает, что самописцы зафиксировали момент взрыва
6
Биография Дмитрия Пескова
7
Здание "Союзмультфильма" на Новослободской передадут РПЦ до конца года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама