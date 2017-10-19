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Власти Чечни запросили у Роснедр копии документов о залежах полезных ископаемых в регионе

В стране Северный Кавказ
19 октября, 14:06 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 19, октября. /ТАСС

Оригиналы документов были утрачены во время войны, сказал Муслим Байтазиев

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ГРОЗНЫЙ, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Чеченской Республики направило запрос в Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) на предоставление информации по залежам полезных ископаемых на территории республики. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель председателя правительства Чечни Муслим Байтазиев.

"Мы уже отправили письма в Роснедра и институтские подразделения, чтобы они нам предоставили копии всех документов по залежам полезных ископаемых в республике. Во время войны мы потеряли практически все документы, связанные с этой темой, и сейчас как такового архива у нас нет. Мы ждем очень большой объем данных, и когда он придет, неизвестно, потому что не все документы оцифрованы", - сказал он.

Байтазиев добавил, что изучения залежей полезных ископаемых в республике в последний раз проводились в 1958 году. "Это были поверхностные изучения. Проводилась топосъемка, какие-то общие исследования в районах, где даже дорог не было. Сейчас для нас особый интерес представляет район от Грозного через город Шали до Республики Ингушетия", - отметил он.

Кроме того, Чечня запросила у федерального центра средства на проведение геологоразведочных работ. "80% региона не изучено, для этого требуются большие деньги. Исследования помогут закрыть "белые пятна" на карте региона, потому что изучением здешних территории занимались со времен Петра I. Здесь находили нефть и целебную воду", - добавил Байтазиев.

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