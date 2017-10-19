Чемпионат по спортивному ориентированию среди студентов пройдет в КЧР 21 октября

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ЧЕРКЕССК, 19 октября. /ТАСС/. Открытый чемпионат по спортивному ориентированию "Большой Кавказ" среди студенческих команд пройдет 21 октября в Карачаево-Черкесии (КЧР); соревнования приурочены к годовщине сражения Кавказской войны, по итогам которого Карачай вошел в состав России, сообщила в четверг пресс-служба Карачаево-Черкесского государственного университета им. Умара Алиева (КЧГУ), выступившего организатором мероприятия.
"В ущелье Худес Карачаевского района 21 октября состоится чемпионат по спортивному ориентированию "Большой Кавказ", посвященный 189-летию Хасаукинского сражения, после которого Карачай вошел в состав Российской империи. Каждый год в этот день КЧГУ проводит мероприятия, способствующие сохранению в памяти молодежи событий тех лет. В этом году решено провести масштабный чемпионат", - говорится в сообщении.
В мероприятии примут участие студенческие команды из Карачаево-Черкесии. Участники соревнований при помощи спортивной карты должны будут обнаружить расположенные на местности контрольные пункты. Команду-победительницу определят по времени прохождения дистанции с учетом штрафного времени или по количеству набранных очков.
Организаторами чемпионата, который проводится при поддержке Минобрнауки РФ, выступают также школа аула Каменномост и творческое объединение "CreativYeti", партнерами - минспорта и министерство туризма, курортов и молодежной политики КЧР.