Более 60 сельхозпроизводителей Ингушетии представят продукцию на республиканской ярмарке

МАГАС, 19 октября. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Ингушетии представят свою продукцию на республиканской выставке-ярмарке "Дошо гуйре", которая состоится в городе Сунже 21 октября. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель министра сельского хозяйства Ингушетии Мухажир Албаков.

"21 октября в центре города Сунжа пройдет республиканская выставка-ярмарка, где свою продукцию представят все пять сельскохозяйственных ГУП региона и около 60 крестьянско-фермерских хозяйств", - сказал он.

По его словам, на ярмарке производители смогут показать и продать свою продукцию, а жители республики купить ее на 15-20% ниже рыночной стоимости. "На ярмарке будет продаваться мед, овощи, мясная и молочная продукция, фрукты и многое другое", - добавил Албаков.

Он отметил, что посетители выставки смогут также посмотреть концерт с участием местных артистов эстрады. "На ярмарке будет организовано бесплатное питание, будет приготовлен плов и национальные блюда - чапилгаш (пироги с начинкой из творога, картошки и зелени) и хингалаш (лепешка с начинкой из тыквы).