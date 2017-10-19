В КЧР проведут акцию по популяризации портала госуслуг с участием артистов и спортсменов

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ЧЕРКЕССК, 19 октября. /ТАСС/. Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Карачаево-Черкесии проведет в социальных сетях акцию по популяризации портала "Госуслуги" с участием известных артистов и спортсменов республики, сообщила в четверг пресс-служба министерства промышленности и торговли КЧР.
"В рамках соответствующей рубрики в социальных сетях, о том насколько просто пользоваться порталом госуслуг для оформления документов и получения нужных справок расскажут жителям республики звезды эстрады, спорта, телевидения, которые известны не только в Карачаево-Черкесии, но и далеко за ее пределами", - говорится в сообщении.
Руководитель УМФЦ Султан Эркенов отметил, что для участия в акции выбраны известные личности, у которых большая аудитория в соцсетях, и на чьи мнения ориентируется большое количество людей. В ведомстве считают, что такой способ донесения информации для жителей республики будет наиболее интересным, а значит, услышанным и полезным.
По данным Министерства связи и массовых коммуникаций РФ жителями Карачаево-Черкесии на получение государственных услуг в электронном виде с начала 2017 года подано более 22 тыс. заявлений.