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Дети выберут президентов школ Ставрополья 20 октября

В стране Северный Кавказ
19 октября, 16:12 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 19, октября. /ТАСС

Выборы пройдут в 482 школах региона

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ПЯТИГОРСК, 19 октября. /ТАСС/. Единый день голосования школьников пройдет в крае в седьмой раз 20 октября. Дети выберут президентов школьного самоуправления, сообщили в четверг ТАСС в краевом комитете Российского союза молодежи (РСМ).

"В 482 школах края с утра будут работать школьные избирательные комиссии, сформированные из числа учащихся. Пока зарегистрировано 2256 кандидатов, которые поборются за голоса учащихся своих школ", - рассказала координатор центральной программы РСМ "Ученическое самоуправление" в крае Любовь Родина.

В Ставропольском крае существует традиция проведения Единого дня выборов президентов (руководителей) органов ученического самоуправления. В течение сентября-октября в школах прошли все предвыборные процедуры - регистрация кандидатов, презентация программ, агитация, дебаты. В день голосования в социальных сетях будет размещаться вся официальная информация. Процесс будет оперативно освещаться в официальной группе в социальной сети "ВКонтакте".

Учредителями и организаторами Единого дня голосования по выборам президентов органов ученического самоуправления выступает Ставропольская краевая общественная организация Российский союз молодежи совместно с министерством образования и молодежной политики и избирательной комиссией Ставропольского края.

По итогам выборов все лидеры соберутся на VII Президентском форуме органов ученического самоуправления, который пройдет 10 ноября в Ставрополе.

Программа школьного самоуправления в Ставропольском крае развивается активно и охватывает 300 тыс. детей. Как отмечают в РСМ, ребята проявляют инициативу, нарабатывают практику и опыт управления коллективом, привыкают взаимодействовать с администрацией школы, с коллегами из других школьных советов, активно готовятся стать кадровым резервом края.

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