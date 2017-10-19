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В краеведческом музее Ингушетии впервые показали картины дагестанских художников

В стране Северный Кавказ
19 октября, 16:20 UTC+3 МАГАС МАГАС 19, октября. /ТАСС

На экспозиции представлено 45 полотен

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МАГАС, 19 октября. /ТАСС/. Выставка картин дагестанских художников и национальных нарядов республики "Многообразие красок Кавказа" впервые представлена в Ингушском государственном музее краеведения им. Т. Мальсагова. Об этом сообщил в четверг ТАСС директор музея Магомет Сагов.

"К нам в музей впервые приехала выставка этнографического комплекса "Дагестанский аул", на которую привезли 45 картин дагестанских художников и 12 национальных костюмов с традиционными украшениями из серебра", - сказал Сагов

По его словам, картины посвящены старейшинам, их жизни, организации быта в аулах, строительству саклей (каменный дом на Кавказе - прим. ТАСС). Также в экспозиции представлены горные пейзажи и портреты дагестанских женщин. "Эта межмузейная выставка была подготовлена в рамках реализации "майских" указов президента по межкультурному обмену народов России", - отметил он.

В ходе открытия выставки, по словам Сагова, была проведена лекция об искусстве народов Дагестана, национальных одеждах. Посетители приняли участие в мастер-классах по живописи и резьбе по дереву. Выставка продлится до начала ноября.

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