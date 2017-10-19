Эксперты: производители шерсти нуждаются в субсидиях и госзаказе

СТАВРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Российские производители шерсти нуждаются в субсидиях и государственном заказе - такое мнение высказали эксперты, принявшие участие в прошедшей в четверг в Ставрополе конференции, посвященной развитию овцеводства и козоводства, передает кореспондент ТАСС.

Конференция "Научное обеспечение инновационного развития овцеводства и козоводства" прошла в четверг в Ставрополе во Всероссийском НИИ овцеводства и козоводства. Ученые и производители сельскохозяйственных товаров обсудили перспективы развития отрасли, поделились опытом. Особое внимание эксперты уделили необходимости направления в отрасль субсидий и формирования госзаказа на изделия из шерсти.

"В 2018 году вновь появились субсидии на реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти. Это будет стимулировать выпуск высококачественной продукции в России", - сказал выступивший на конференции генеральный директор Национального союза овцеводов Михаил Егоров.

В следующем году, добавил он, на эти цели выделят около 150 млн рублей.

По словам Егорова, благодаря господдержке будет реализовано более 15,5 тыс. тонн шерсти.

На продукцию нет спроса

Отсутствие спроса внутри страны и, как следствие, невозможность реализации шерсти по выгодной цене - едва ли не главная проблема, считают другие участники конференции.

"Текстильная промышленность сильно пострадала в 90-е. Существенно уменьшилось производство шерстяных изделий, произошло перераспределение мериносового овцеводства. К тому же отрасль стала уязвимой из-за мощного развития индустрии синтетических тканей. Решение о переобмундировании армии в нешерстяные ткани усугубило ситуацию", - констатировала директор Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства Марина Селионова.

Производство шерсти, и без того затратное, в условиях отсутствия госзаказа становится вовсе нерентабельным, считают эксперты.

"Нужен сбыт, нужен госзаказ. В России на человека производится 40 см шерсти на человека, а в Италии, например, 2-3 м шерсти. Потому что у них дети носят натуральную шерстяную одежду, это уже в ранге государственной политики. Хотя у нас есть замечательные мериносовые породы, которые вывели наши гении селекции", - говорит доктор сельскохозяйственных наук, профессор Магомед Айбазов.

"Государство буквально 30 лет назад закупало шерсть по 10-12 рублей, а мясо по 2,50. Потому что был государственный заказ на переработку, и все ткани в форме для школьников и для военных были из шерсти. Потом стали закупать египетский хлопок и китайскую синтетику, и цены рухнули", - говорит он.

Проведение конференции на Северном Кавказе неслучайно - как подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, овцеводство является традиционной специализацией региона. Это, по его мнению, дает большой потенциал для развития легкой промышленности на Северном Кавказе.

Проведение конференции на Северном Кавказе неслучайно - как подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, овцеводство является традиционной специализацией региона. Это, по его мнению, дает большой потенциал для развития легкой промышленности на Северном Кавказе.