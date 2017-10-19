Турпоток в Кабардино-Балкарию в 2017 году превысит 500 тыс. человек

НАЛЬЧИК, 19 октября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) прогнозируют увеличение турпотока по итогам года на 19% - курорты республики посетят более 500 тыс. человек. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе главы и правительства КБР.

"Туристический поток на курорты Кабардино-Балкарии по итогам 2017 года превысит, по данным министерства курортов и туризма республики, 500 тыс. человек. В прошлом году курорты региона посетило 420 тыс. туристов, что выше уровня 2015 года на 40%", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в министерстве курортов и туризма, основной рост связан с экскурсионным потоком. Гости республики активно посещают археолого-туристские комплексы "Верхняя Балкария" и "Верхний Чегем", "Чегемские водопады", "Голубые озера", "Долину нарзанов". Кроме того, на рост турпотока в КБР влияет и ввод новых объектов в Приэльбрусье, например, для начинающих лыжников и сноубордистов.

"Также мы опираемся на цифры горнолыжного сезона, где было существенное увеличение турпотока. Высокий сезон для этого направления - первые три месяца [январь, февраль, март], но получилось, что даже в апреле и в мае этого года у нас был в горах снег. Поэтому высокий сезон был пять месяцев, то есть погодные условия тоже внесли свою лепту", - отметили в ведомстве.

По информации властей КБР, в республике в сфере туризма и курортов работают 212 предприятий, насчитываются 11 зон рекреационной специализации, есть более 100 объектов для показа. Наиболее известные еще с советских времен экскурсионные бренды - Чегемские водопады и Голубые озера. Основная гордость республики - это высочайшая точка Европы гора Эльбрус, где расположен популярный горнолыжный курорт.