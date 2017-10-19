В Чечне представили 15 детских книг на родном языке

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ГРОЗНЫЙ, 19 октября. /ТАСС/. Пятнадцать книг для детей дошкольного и школьного возраста на чеченском языке издали в Чечне. Об этом ТАСС сообщил председатель Союза писателей региона Канта Ибрагимов, который является инициатором проекта по созданию детской литературы.
"Мы и раньше выпускали детские книги, но две-три в год, а в этом году выпустили уже 15. Почему? Мы понимаем, что нашим детям для чтения недостаточно книг на родном языке, поэтому решили восполнить этот пробел - ведь нам всем необходимо прилагать усилия по сохранению и развитию родного языка. Знания родного языка и любовь к нему прививаются ребенку с самого детства, считаем, что именно детские книги на чеченском языке способствуют этому", - отметил он.
По словам Ибрагимова, Союз писателей Чеченской Республики в год издает и переиздает порядка 30-40 произведений.
"Пожалуй, такого количества книг под эгидой писательской организации не издается ни в одном регионе нашей страны. Мы переиздаем классиков чеченской литературы, издаем современных писателей, в том числе и молодых. Наш проект по изданию детской литературы на этом не заканчиваем - Союз писателей и дальше будет продолжать работу над выпуском книг для детей", - сказал председатель Союза писателей.
Авторами произведений для детей выступили чеченские писатели Зайнап Сулейманова, Адиз Кусаев, Абу Исмаилов, Эдуард Мамакаев, Адам Ахматукаев, Муса Бексултанов, Шамсудди Макалов, Муса Сейлмуханов, Муса Арсанукаев, Петимат Абубакарова и Земфира Ирисханова.