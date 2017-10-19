В Ставрополе стартовал фестиваль науки

СТАВРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Межрегиональный фестиваль науки открылся в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) в рамках всероссийского фестиваля Nauka 0+. Вуз стал единственной площадкой для проведения фестиваля на Северном Кавказе. Ученые и студенты представили посетителям научные шоу, среди которых были опыты с жидким азотом, статическим электричеством, магнитными жидкостями.

"Важной особенностью фестивалей науки является то, что они ориентированы в первую очередь на молодежь - студентов и школьников. Это не удивительно, ведь наука не должна иметь ограничений по возрасту, потому что повседневное присутствие науки в жизни - норма современного человека", - сообщила на открытии ректор СКФУ Алина Левитская.

Роботы для пятого класса

На площадке робототехники студенты и аспиранты представили роботов, управлять которыми может и школьник. Запрограммированные машины ездят по выбранной траектории, объезжают препятствия, а робот-"скорпион" по хлопку ладоней поднимает жало, если поднести руку - реагирует и наносит удар.

Роботов показывает студент Денис Бондаренко, который учится на втором курсе магистратуры Института информационных технологий и телекоммуникаций. Он занимается программированием антропоморфных роботов и считает, что первый шаг в робототехнике можно сделать еще в школе.

"Существуют образовательные наборы по робототехнике, с их помощью мы учим детей программированию. У нас есть базовые роботы, есть роботы с микроконтроллерами - можно подключить датчики и с помощью алгоритмов движения запрограммировать их на определенные действия. Все это могут программировать дети начиная с пятого класса", - сказал он.

Будущий магистр отметил, что сферы применения робототехники безграничны. "К примеру, в нашем крае развито сельское хозяйство - можно автоматизировать сельскохозяйственную технику. Возможно применение в альтернативной энергетике, что сейчас также важно... Можно в каждой отрасли найти применение", - пояснил Бондаренко.

Цветы в азоте

Одну из площадок на фестивале науки заняли физики. Они демонстрировали опыты со статическим электричеством, магнитными полями. Увидеть можно было и "магнитного ежика" - под напряжением магнитная жидкость раскручивалась по спирали, отращивая иголки. Этому забавному, на первый взгляд, веществу ученые отводят ответственную роль, к примеру в медицине - сейчас разрабатываются способы влияния на раковые клетки при помощи магнитных жидкостей.

Особенное оживление у зрителей вызвали опыты с жидким азотом - в него опускали цветы, разбивая их на осколки, заливали его в кипяток, окутывая аудиторию клубами пара. "Тела состоят из жидкости, под воздействием очень низких температур они становятся хрупкими, как стекло", - объяснил студент, демонстрирующий эксперимент.

"Многое, что нас окружает, стало возможным благодаря физике - все современные IT-технологии, компьютеры, радиосвязь, телевидение и т. д. Истоком были открытия ученых-физиков. В повседневной жизни эта наука находится вокруг и рядом, просто мы не задумываемся об этом", - сказал доцент кафедры общей и теоретической физики Дмитрий Гладких.

Наука как искусство

На открытии фестиваля перед зрителями выступили иллюзионисты, объясняя с точки зрения науки, под воздействием каких сил гнется ложка, левитирует столик или становится неподъемной маленькая коробочка. Выяснилось, что в основе любой иллюзии лежат законы физики, математики и химии, к которым в ХХ веке добавились современные технологии.

"Испокон веков иллюзионисты были новаторами, использовали самые передовые технологии. Мы сделали так, чтобы аудитории было интересно, чтобы люди понимали, что науку можно популяризовать и она может принимать даже формы искусства. Мы хотели показать тонкую связь между наукой и искусством", - отметил один из участников дуэта иллюзионистов Игорь Воинов.

Артист Давид Ванян на научном шоу управлял электрическими разрядами, включал лампочки без проводов и батареек. "Мне кажется, что науку в чем-то даже нужно делать искусством, чтобы притягивать больше молодежи. Если это будет подаваться эффектно, завораживающее, то сначала зародится интерес, а потом молодежь будет переходить на более серьезные вещи", - пояснил артист светового тесла-шоу.

Межрегиональный фестиваль науки будет проходить в СКФУ до 28 октября. В программу войдут не только научные шоу и демонстрация достижений ученых, но и лекции, мастер-классы, круглые столы, семинары. В вузе пройдет также Школа молодого инноватора СКФО, обучение в которой пройдут более 100 молодых ученых из вузов Северного Кавказа и Калмыкии.