Ставропольские ученые намерены сделать козье молоко пригодным для кормления новорожденных

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СТАВРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Ученые Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства возобновят в 2018 году исследования в области изменения генома коз, чтобы снабдить козье молоко необходимыми человеку ферментами и белками, в том числе лактоферрином, содержащимся в грудном молоке. Об этом сообщили сотрудники НИИ на конференции "Научное обеспечение инновационного развития овцеводства и козоводства" в Ставрополе в четверг.
"Мы стремились получить с козьим молоком вещество, необходимое человеку - фермент, белок или витамин. В итоге научились выделять ген, который отвечает за выработку гормона, витамина или фермента. Лактоферрин, к примеру, содержится в женском грудном молоке - этот белок обеспечивает ребенка иммунитетом. Взяли ген, отвечающий за выработку лактоферрина, и вживили козе", - пояснил заведующий отделом овцеводства НИИ, доктор сельскохозяйственных наук Магомед Айбазов.
Ученый уточнил, что полезного белка в козьем молоке содержится в десять раз больше, чем в грудном. Если в 100 мл грудного молока содержится 4 мг лактоферрина, то в козьем его доза составляет 40 мг. Молоко трансгенной козы можно употреблять в сыром виде либо выделять из него белок в концентрированном виде.
Конференция "Научное обеспечение инновационного развития овцеводства и козоводства" прошла в Ставрополе в четверг. Ученые и сельхозтоваропроизводители обсуждали перспективы развития отрасли и делились опытом.