Студенты СКФУ за пять лет разработали более 2 тыс. научных проектов

СТАВРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Студенты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали более 2 тыс. проектов за пять лет работы вуза, многие студенческие инновации получили финансирование. Об этом сообщила ректор СКФУ Алина Левитская на открытии Межрегионального фестиваля науки в Ставрополе.

"В институтах СКФУ и на кафедрах работают более 70 научных кружков, которыми руководят лучшие ученые и преподаватели университета. Студенты нашего университета за последние пять лет опубликовали более 11,5 тысячи научных работ, подготовили свыше 2 тыс. проектов на научные инновационные конкурсы, многие из которых были признаны победителями и получают финансирование", - сказала она.

Молодые ученые СКФУ занимаются проектной работой в 20 научно-инновационных объединениях и двух студенческих конструкторских бюро. Как сообщалось ранее, в частности, в вузе работают над программированием антропоморфного робота, применением магнитных жидкостей в разных областях, проводят исследования в области фармацевтической химии и нейрокомпьютеров.

Отмечается, что в СКФУ ежегодно растет объем привлеченных средств на разработку научно-инновационных проектов. В период 2013-2016 годов рост составляет 20%. В 2016 году на выполнение исследований научные коллективы СКФУ получили около 276 млн рублей.