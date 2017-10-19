Работники министерств и ведомств Ингушетии сформировали Ночную мини-футбольную лигу

МАГАС, 19 октября. /ТАСС/. Представители 16 различных министерств и ведомств Ингушетии создали Ночную мини-футбольную лигу. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства физической культуры и спорта республики.

"В малом зале Дворца спорта "Магас" им. Берда Евлоева состоялось открытие Ночной мини-футбольной лиги. В нее вошли 16 команд из представителей различных министерств и ведомств", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что соревнования начнутся с группового этапа, победители групп продолжат борьбу за главный приз.

"На данный момент организаторами ведется работа над функционированием чемпионата. Турнир продлится до 27 декабря. Победителю будет вручен кубок, а всем призерам - медали и другие ценные подарки", - говорится в сообщении.