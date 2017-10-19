Минкавказ совместно с регионами разработает спецразделы к госпрограммам РФ

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа и рабочие группы в семи регионах округа до 1 апреля 2018 года разработают специальные Северо-Кавказские разделы к 28 государственным программам. Об этом по итогам совещания в министерстве сообщила пресс-служба со ссылкой на замминистра РФ по делам Северного Кавказа Ольгу Рухуллаеву.

"Нам необходимо совместно провести большую работу по созданию специальных разделов по Северному Кавказу во всех 28 государственных программах Российской Федерации. До 1 апреля, согласно поручению председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева, они должны быть сформированы и утверждены. Поэтому предлагаю в каждом регионе создать рабочие группы под руководством вице-премьеров правительств для более эффективной работы совместно с Минкавказом России по формированию предложений в отраслевые госпрограммы", - приводятся ее слова в сообщении.

Уточняется, что перечень мероприятий для включения в спецразделы государственных программ в 2018-2020 годах уже представлен субъектами СКФО и прорабатывается совместно со специалистами Минкавказа России.

"Более двух лет мы добивались формирования в каждой отраслевой программе специального раздела по приоритетным территориям, к которым относится и Северо-Кавказский федеральный округ. Теперь у нас есть новый инструмент, который позволит федеральным органам исполнительной власти более объективно оценить и учесть потребности субъектов Северного Кавказа, которые лучше нас с вами никто не знает. В этой связи наша задача сделать так, чтобы разделы по Северо-Кавказскому федеральному округу госпрограмм были наполнены тем содержанием, которое актуально для регионов округа и принесет максимальный эффект с точки зрения социально-экономического развития", - цитирует пресс-служба первого заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова.

В июле этого года постановлением правительства РФ были внесены изменения в порядок разработки государственных программ, которые предусматривают включение специальных разделов по приоритетным территориям развития. Такими территориями признаны Северо-Кавказский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ, Байкальский регион, Арктическая зона России, Республика Крым, город Севастополь и Калининградская область.

В 2017 году на территории СКФО реализуется 21 госпрограмма, общий объем запланированных ассигнований из бюджетов всех уровней в рамках данных госпрограмм равняется 85,5 млрд рублей.