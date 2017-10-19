Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ввод многоквартирного жилья в КБР в 2017 году вырос в 2,6 раза благодаря госпрограммам

В стране Северный Кавказ
19 октября, 18:51 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 19, октября. /ТАСС

Застройщики ввели в строй около 100 тыс. кв. метров многоквартирного жилья

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 19 октября. /ТАСС/. Строительные организации ввели в январе-сентябре 2017 года в Кабардино-Балкарии (КБР) почти 100 тыс. кв. метров многоквартирного жилья, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее, говорится в материалах, опубликованных на сайте ведомства.

"Организациями - застройщиками, осуществляющими многоквартирное жилищное строительство, построено 1199 квартир общей площадью 99 тыс. кв. метров, что в 2,6 раза больше уровня января-сентября прошлого года", - говорится сообщении.

В целом, по данным статистики, за девять месяцев этого года общий ввод жилья в КБР вырос на 1,7%: построено 2516 квартир, площадь которых составила 264,5 тыс. кв. метров (в прошлом было 260 тыс. кв. метров).

Как пояснили ТАСС в министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР, рост ввода многоквартирного жилья связан с активной реализацией двух госпрограмм - "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" и "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения КБР". В частности, по второй программе оказывается поддержка, которая направляется на строительство и на приобретение жилья по долевому участию при строительстве многоквартирных домов.

"Всплеск строительства многоквартирных домов начался с прошлого года. В КБР увеличился спрос на приобретение жилья на первичном рынке. Построено [в этом году] 12 многоквартирных домов. <...> В целом за год планируем всего ввести 425 тыс. кв. метров жилья, это примерно 103% к прошлому году", - добавили в республиканском министерстве.

В прошлом году в КБР с учетом индивидуального строительства введено в эксплуатацию 412,4 тыс. кв. метров общей площади жилья, или 110% к 2015 году. В частности, в эксплуатацию ввели 81 многоквартирный дом общей площадью 148,3 тыс. кв. метров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Кабардино-Балкария
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскритиковал экс-главу МИД РФ Козырева
2
В Госдуме заявили, что у России есть потенциал, чтобы кормить 1,3 млрд человек
3
"Газпром" изучает возможности защиты своих прав за наложенный Украиной штраф в $6,7 млрд
4
СК РФ подтвердил возбуждение дела о хищении денег у Этуша
5
Путин: ЕГЭ ограничивает творчество
6
Путин считает чрезмерное доверие Западу главной ошибкой РФ последних лет
7
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама