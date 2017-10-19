Ввод многоквартирного жилья в КБР в 2017 году вырос в 2,6 раза благодаря госпрограммам

НАЛЬЧИК, 19 октября. /ТАСС/. Строительные организации ввели в январе-сентябре 2017 года в Кабардино-Балкарии (КБР) почти 100 тыс. кв. метров многоквартирного жилья, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее, говорится в материалах, опубликованных на сайте ведомства.

"Организациями - застройщиками, осуществляющими многоквартирное жилищное строительство, построено 1199 квартир общей площадью 99 тыс. кв. метров, что в 2,6 раза больше уровня января-сентября прошлого года", - говорится сообщении.

В целом, по данным статистики, за девять месяцев этого года общий ввод жилья в КБР вырос на 1,7%: построено 2516 квартир, площадь которых составила 264,5 тыс. кв. метров (в прошлом было 260 тыс. кв. метров).

Как пояснили ТАСС в министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР, рост ввода многоквартирного жилья связан с активной реализацией двух госпрограмм - "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" и "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения КБР". В частности, по второй программе оказывается поддержка, которая направляется на строительство и на приобретение жилья по долевому участию при строительстве многоквартирных домов.

"Всплеск строительства многоквартирных домов начался с прошлого года. В КБР увеличился спрос на приобретение жилья на первичном рынке. Построено [в этом году] 12 многоквартирных домов. <...> В целом за год планируем всего ввести 425 тыс. кв. метров жилья, это примерно 103% к прошлому году", - добавили в республиканском министерстве.

В прошлом году в КБР с учетом индивидуального строительства введено в эксплуатацию 412,4 тыс. кв. метров общей площади жилья, или 110% к 2015 году. В частности, в эксплуатацию ввели 81 многоквартирный дом общей площадью 148,3 тыс. кв. метров.