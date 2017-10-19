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РСО планирует получить из бюджета 9,6 млрд рублей при участии в госпрограммах в 2018 году

В стране Северный Кавказ
19 октября, 19:26 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 19, октября. /ТАСС

Проектный офис республики подаст заявку на участие региона в 17 госпрограммах

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ВЛАДИКАВКАЗ, 19 октября. /ТАСС/. Объем ассигнований из федерального бюджета для Северной Осетии при участии в госпрограммах в 2018 году может вырасти на 10%, до 9,6 млрд рублей, сообщил председатель проектного офиса РСО - Алания, гендиректор Агентства развития республики Павел Игнатьев.

"Согласно установленным показателям эффективности, прирост объема финансирования из федерального бюджета при участии в госпрограммах в 2018 году увеличится на 10% по сравнению с 2017 годом, а в 2019 - на 20%. Это станет возможным благодаря аналитике государственных программ, в которых принимает участие республика", - сказал Игнатьев на заседании проектного офиса под председательством главы республики Вячеслава Битарова.

В 2018 год проектный офис анонсирует подачу заявок на участие в 17 госпрограммах на сумму 9,6 млрд рублей. Игнатьев отметил, что проектный офис разработал специальную информационно-аналитическую систему "Госпрограмма", которая позволит отслеживать ход реализации госпрограмм в режиме реального времени. Учет объектов и документации будет полностью автоматизирован, это позволит упростить процесс включения республики в государственные программы, сказал глава проектного офиса РСО - Алания.

Битаров, со своей стороны, отметил, что в предыдущие годы Северная Осетия не участвовала в большинстве госпрограмм из-за отсутствия проектно-сметной документации на определенные объекты. Глава региона поручил включаться в работу по их разработке и руководство районов республики. "Все проблемы каждого населенного пункта должны быть описаны в проектах и включены в госпрограммы. Заложите в бюджеты районов средства на разработку проектно-сметной документации", - сказал Битаров.

Он также пригрозил увольнениями за срыв реализации госпрограмм. "Ни один рубль [федеральных денег] не должен остаться неосвоенным. В противном случае придется увольнять глав районных администраций вместе с профильным министром. Вам необходимо лично контролировать строительство тех или иных объектов, реализацию программ в рамках ФЦП", - обратился Битаров к присутствующим на заседании руководителям районов.

Агентство развития Республики Северная Осетия - Алания создано в августе 2017 года по инициативе главы республики Северная Осетия-Алания Вячеслава Битарова с целью реализации основных направлений Стратегии социально-экономического развития до 2030 года. При агентстве был создан проектный офис.

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