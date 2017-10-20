Абхазские ученые издадут лекции кавказоведа Анатолия Генко начала XX века

СУХУМ, 20 октября. /Корр. ТАСС Анжела Кучуберия/. Абхазские ученые готовят к изданию в 2018 году лекции по этнографии Кавказа ученого Анатолия Генко, написанные им в начале XX века. Об этом ТАСС рассказал президент Академии наук Абхазии, доктор филологических наук Зураб Джапуа, который участвует в создании книги.

Анатолий Генко (1896-1941) - российский и советский языковед, кавказовед, историк, этнограф, первый исследователь абазин, убыхов, хыналыгцев, цахур. В научной деятельности Генко главное место занимала лингвистика, он свободно владел почти 30 языками, создал алфавиты для бесписьменных языков Кавказа, написал грамматики, составил словари. Историко-этнографические, лингвистические исследования Генко базируются как на разноязычных архивных, исторических, так и на полевых материалах.

"В рамках программы "Абазины и абхазы: перспективы сохранения и развития языков и историко-культурного наследия" российской автономной некоммерческой организации "Международное абазино-абхазское культурно-просветительское объединение "Алашара" ("Свет") готовятся к изданию лекции выдающегося кавказоведа Анатолия Несторовича Генко", - сказал Джапуа.

По его словам, сборник лекций "Введение в этнографию Кавказа" будет издан в начале 2018 года тиражом 1 тыс. экземпляров.

Джапуа нашел рукописные лекции Генко в архиве Института восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге еще в 2007 году, но копии удалось получить в 2016 году. "Эти лекции интересны для этнографов, историков, лингвистов и всех интересующихся культурой народов Кавказа, и будут распространяться по всему миру. Они уникальны не только тем, что издаются впервые, и им без малого сто лет, но еще и тем, что подход ученого к вопросам истории и культуры народов Кавказа абсолютно объективен", - сказал президент Академии наук Абхазии.

Уникальные материалы

По словам Джапуа, речь идет о двадцати лекциях объемом 10-15 машинописных страниц каждая, ранее не публиковавшихся.

"Это абсолютно уникальные материалы, потому что написаны выдающимся кавказоведом, хорошо знавшим языки и культуру народов Кавказа, особенно горских, - рассказал абхазский ученый. - Высоко оценил документы известный этнограф-кавказовед, доктор исторических наук Юрий Анчабадзе".

Джапуа и Анчабадзе, а также научные сотрудники Центра нартоведения и полевой фольклористики при Абхазском государственном университете Саида Хаджим и Наала Барцыц непосредственно работают над изданием.

Для кавказоведения эти лекции, которые Генко прочитал студентам филологического факультета Ленинградского госуниверситета в 1940 году, будут иметь большое значение, уверен Джапуа, поскольку в них содержатся материалы по каждому этносу Кавказа.

"Это не узкоспециализированные, а имеющие универсальное значение лекции. Они затрагивают все сферы гуманитарных знаний по Кавказу и народам, проживающим там, языковой, этнографический, исторический, культурный аспекты", - подчеркнул ученый.

Он уточнил, что Генко рассказывает не о событиях на Кавказе, а о горских народах, населяющих его - абхазо-адыгской группе (абхазы, абазины, адыгейцы, кабардинцы, черкесы, шапсуги - прим. ТАСС), а также осетинах, чеченцах, ингушах, дагестанцах, карачаевцах, балкарцах и частично об азербайджанцах, армянах и грузинах.

"Наша первая задача - сохранить стиль и содержание рукописных лекций, которые хорошо сохранились и читаются. Там, где возникают некоторые неясности, будем давать расшифровки и разъяснения в сносках и примечаниях", - сказал Джапуа.

По его словам, уже прочитано 15 лекций, остается дочитать еще пять. По словам ученого, лекции написаны очень понятным языком, и для кавказоведения имеют серьезное значение.

Колоссальный труд

"Анатолий Несторович Генко за свою короткую жизнь - а он стал жертвой сталинских репрессий в возрасте 45 лет - многое успел сделать, оставил академические труды и изыскания, которые имеют колоссальное значение. К сожалению, очень много из наследия Генко утеряно после его смерти в 1941 году в тюремном госпитале в Ленинграде, в частности, материалы, касающиеся чеченцев и ингушей, фольклорные записи и многое другое", - сказал Джапуа.

Он отметил, что Генко несколько раз сажали в тюрьму из-за того, что он говорил правду об истории и судьбе кавказских народов. О материалах Генко о горских народах Кавказа, хранившихся в архивах Института восточный рукописей РАН в Санкт-Петербурге Зураб Джапуа узнал еще в 1980-х годах, будучи научным секретарем Абхазского института гуманитарных исследований, от абхазских ученых историков Хухута Бгажба и Владислава Ардзинба.

Джапуа поделился, что дочь Генко Галина рассказала ему в переписке о том, где хранятся труды ее отца, и как можно их получить. В 2001 году Джапуа издал книгу "Ранние записи абхазского фольклора из рукописей Анатолия Несторовича Генко".

"Наследие Генко заняло в моей научной деятельности особое место", - признался абхазский ученый.