Южная Осетия и Северная Осетия планируют выйти на совместное спутниковое вещание

ЦХИНВАЛ, 20 октября. /ТАСС/. Южная Осетия совместно с Северной Осетией планирует запустить спутниковое телевидение, сообщил ТАСС заместить председателя комитета связи и массовых коммуникаций Южной Осетии Георгий Кабисов.

"Специалисты Южной Осетии и Северной Осетии работают над тем, чтобы телевидение Южной Осетии наряду с телевидением Северной Осетии в ближайшее время стало доступным и в спутниковом сегменте, - сказал он. - Мы прорабатываем то, как это реализовать в техническом плане, а в плане наполняемости будут договариваться соответствующие информационные ведомства республик".

Кабисов отметил, что создана экспертная группа, ведутся консультации с коллегами из Северной Осетии по подготовке совместного плана действий. "У нас нет никаких проблем с видением того, как это будет происходить в техническом плане. <...> Но на данном этапе пока нет четкого плана, как это будет выглядеть в юридическом и финансовом плане", - добавил он.

По словам главы комитета, предполагается, что на начальном этапе будет определенное эфирное время для Южной Осетии в сетке спутникового телевещания североосетинского телеканала, который будет заполняться соответствующими программами. "Вещание на внутреннюю аудиторию отличается от вещания на внешнюю, поэтому и контент с нашей стороны, скорее всего, будет не таким, как на внутреннего телезрителя", - заметил Кабисов.

Ранее договоренности по запуску канала на спутник, по словам Кабисова, уже проводились президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым и главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым. Комитет связи также не раз проводил консультации с техниками "НТВ" и "Триколор". "На реализацию проекта с нашей стороны нужны не очень большие денежные средства, - отметил он. - Порядка 50 млн рублей обойдется оборудование, которое позволит транслировать НD-канал в Северную Осетию в ГТРК "Ир" (единственный местный контент в сетке вещания каналов на территории Южной Осетии - прим. ТАСС), и уже оттуда на спутник "Триколор", плюс небольшие ежегодные расходы на его обслуживание".

По мнению Кабисова целесообразнее было бы запустить в республике цифровое и спутниковое телевидение одновременно, так оба проекта обойдутся дешевле - в них используется аналогичное для спутникового и цифрового (DVB-T2) телевидения оборудование. "В инвестиционную программу на следующий год наше руководство внесло цифровое телевидение на территории Южной Осетии. <...> Мы уже подготовили несколько вариантов проектов цифрового и спутникового телевидения, они находятся на рассмотрении в правительстве", - пояснил он.