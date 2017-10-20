Власти Каспийска рассчитывают привлечь до 400 млн руб. на развитие дорожной сети

МАХАЧКАЛА, 20 октября. /ТАСС/. Власти моногорода Каспийск в Дагестане рассчитывают привлечь в 2018 году из федерального бюджета до 400 млн рублей на развитие дорожной сети, сообщил ТАСС глава города Магомед Абдулаев.

"Мы рассчитываем, что 2018 году Каспийск получит средства на развитие дорожной сети и создание комплексной схемы дорожного движения. По предварительным расчетам проектов, которые мы сделали, это порядка 300-400 млн рублей", - сказал Абдулаев.

По его словам, на эти средства власти города рассчитывают полностью привести в порядок дорожный фонд и обеспечить строительство дорог в новых строящихся микрорайонах. "Сегодня Каспийск - один из лидеров в стране по количеству строящегося жилья на душу населения, мы возводим порядка 100 тыс. кв. метров жилья в год. Но новые жилые районы необходимо развивать комплексно, в том числе с учетом дорожной и транспортной инфраструктуры", - пояснил глава города.

Каспийск в 2014 году был включен в федеральную программу развития моногородов. Сегодня практически вся промышленность города представлена заводом "Дагдизель" и Каспийским заводом точной механики, которые выпускают продукцию военно-промышленного комплекса. На долю этих предприятий приходится 90% всех отгруженных товаров, работ и услуг. В городе проживают более 100 тыс. человек.