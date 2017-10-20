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Власти Каспийска рассчитывают привлечь до 400 млн руб. на развитие дорожной сети

В стране Северный Кавказ
20 октября, 11:47 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 20, октября. /ТАСС

На эти деньги город планирует построить дороги в новых микрорайонах

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МАХАЧКАЛА, 20 октября. /ТАСС/. Власти моногорода Каспийск в Дагестане рассчитывают привлечь в 2018 году из федерального бюджета до 400 млн рублей на развитие дорожной сети, сообщил ТАСС глава города Магомед Абдулаев.

Интервью

Магомед Абдулаев

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"Мы рассчитываем, что 2018 году Каспийск получит средства на развитие дорожной сети и создание комплексной схемы дорожного движения. По предварительным расчетам проектов, которые мы сделали, это порядка 300-400 млн рублей", - сказал Абдулаев.

По его словам, на эти средства власти города рассчитывают полностью привести в порядок дорожный фонд и обеспечить строительство дорог в новых строящихся микрорайонах. "Сегодня Каспийск - один из лидеров в стране по количеству строящегося жилья на душу населения, мы возводим порядка 100 тыс. кв. метров жилья в год. Но новые жилые районы необходимо развивать комплексно, в том числе с учетом дорожной и транспортной инфраструктуры", - пояснил глава города.

Каспийск в 2014 году был включен в федеральную программу развития моногородов. Сегодня практически вся промышленность города представлена заводом "Дагдизель" и Каспийским заводом точной механики, которые выпускают продукцию военно-промышленного комплекса. На долю этих предприятий приходится 90% всех отгруженных товаров, работ и услуг. В городе проживают более 100 тыс. человек.

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