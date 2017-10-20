Потенциальный резидент ТОР "Каспийск" намерен построить гостиницу на берегу моря

МАХАЧКАЛА, 20 октября. /ТАСС/. Один из потенциальных резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Каспийск" в Дагестане рассчитывает построить в городе гостиничный комплекс на берегу моря стоимостью 3 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС глава города Магомед Абдулаев.

"Это проект по строительству гостиничного комплекса площадью 60 тыс. кв. метров на 450 номеров на берегу моря, и думаю, что он все-таки станет резидентом. Стоимость проекта - 3 млрд рублей", - сказал Абдулаев.

Компанию-инвестора собеседник агентства не уточнил. По его словам, проект планируется реализовать совместно с Юго-Западным банком Сбербанка России на принципах проектного финансирования. "30% средств должен вложить инвестор, 70% составят заемные средства банка. Уже готова вся проектная документация, сформирован земельный участок, сейчас идет процедура согласования", - добавил собеседник агентства.

Глава Каспийска также сообщил, что власти города рассматривают еще несколько заявок от потенциальных резидентов ТОР. "Есть несколько заинтересованных инвесторов, с которыми мы сейчас ведем переговоры. И есть пять-шесть заявок, которые сейчас рассматриваются… Есть проекты и в сфере промышленности, сейчас мы ведем переговоры с инвесторами по созданию деревообрабатывающего предприятия, а также по переработке сельхозсырья", - сказал Абдулаев.

ТОР "Каспийск" была создана 24 марта 2017 года. Режим ТОР действует на протяжении 10 лет на всей территории города. Резиденты территории освобождаются от уплаты налога на имущество на срок реализации проекта, им предоставляются льготы по земельному налогу (1,5%) и налогу на прибыль (0,5% на первые пять лет и 10% - на последующие пять лет). Условием для получения статуса резидента ТОР "Каспийск" является осуществление деятельности на территории города с объемом вложений не менее 5 млн рублей и созданием не менее 20 рабочих мест в течение первого года деятельности.