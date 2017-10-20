Власти Каспийска намерены привлечь концессионеров к реконструкции набережной

МАХАЧКАЛА, 20 октября. /ТАСС/. Проект реконструкции набережной в дагестанском моногороде Каспийске планируется реализовать на основе концессионного соглашения, сообщил в интервью ТАСС глава города Магомед Абдулаев.

"Мы строим большую набережную протяженностью 2,5 км - этот проект будет реализован на основе концессионного соглашения, для участия в нем мы привлекаем предпринимателей, которые впоследствии смогут разместить здесь свои кафе, развлекательные объекты и так далее", - сказал Абдулаев.

По его словам, в общей сложности на реализацию проекта необходимо порядка 150 млн рублей. Работы по реконструкции уже ведутся.

По информации администрации Каспийска, проект реконструкции набережной предусматривает создание современных спортивных площадок, увеличение парковой зоны, открытие смотровых площадок, увеличение городского пляжа более чем на 100 метров.

Абдулаев отметил, что строительство инфраструктуры, в том числе набережной, необходимо для развития туристического направления. "Люди из любого региона России легко могут приехать сюда на отдых, а из Каспийска отправиться на экскурсии в красивейшие места республики: это и водохранилище Чиркейской ГЭС - настоящее море в горах, это Гунибский район, Дербент, Кубачи, Сулакский каньон, Бархан Сарыкум - самый высокий бархан в Европе, Хунзахский водопад и многие другие достопримечательности. И я вижу, что туристы уже приезжают к нам, с каждым годом их становится больше", - рассказал он.

Каспийск в 2014 году был включен в федеральную программу развития моногородов. Сегодня практически вся промышленность города представлена заводом "Дагдизель" и Каспийским заводом точной механики, которые выпускают продукцию военно-промышленного комплекса. На долю этих предприятий приходится 90% всех отгруженных товаров, работ и услуг. В городе проживают более 100 тыс. человек.