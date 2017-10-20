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Инициаторы проектов частных детсадов в дагестанском Каспийске получат поддержку

В стране Северный Кавказ
20 октября, 12:13 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 20, октября. /ТАСС

В Каспийске наблюдается дефицит дошкольных учреждений, так как население города растет, а детские сады не строились с 1980-х годов, сказал Магомед Абдулаев

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МАХАЧКАЛА, 20 октября. /ТАСС/. Предприниматели, которые выразят желание реализовать проекты по строительству частных детских садов в дагестанском Каспийске, получат поддержку муниципалитета при выделении земельного участка, сообщил в интервью ТАСС глава города Магомед Абдулаев.

Интервью

Магомед Абдулаев

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"Я объявил о том, что желающим реализовать такие проекты мы будем за счет административного ресурса формировать земельные участки", - сказал Абдулаев.

По его словам, условием предоставления такой поддержки является начало реализации проекта в течение года после получения участка. "В течение года на них должно начаться строительство. В противном случае участок будет возвращен муниципалитету", - уточнил глава города.

Собеседник агентства сообщил, что в 2017 году с привлечением федеральных средств в Каспийске построено три детских дошкольных учреждения, к концу года планируется сдать еще один детский сад на 280 мест. Тем не менее, мест в дошкольных учреждениях по-прежнему не хватает.

"Они (детские сады - прим. ТАСС) не строились в Каспийске с 1980-х годов. Это привело к дефициту мест в дошкольных учреждениях, ведь население города растет. В последние годы мы начали решать эту проблему - как за счет федеральных средств, так и своими силами. От застройщиков новых жилых комплексов мы требуем сразу резервировать определенное количество площадей под детские сады", - пояснил Абдулаев.

Город Каспийск в 2014 году был включен в федеральную программу развития моногородов. Сегодня практически вся промышленность города представлена заводом "Дагдизель" и Каспийским заводом точной механики, которые выпускают продукцию военно-промышленного комплекса. На долю этих предприятий приходится 90% всех отгруженных товаров, работ и услуг. В городе проживают более 100 тыс. человек.

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