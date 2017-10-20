Власти КЧР с начала года выявили около 11 тыс. неформально занятых работников

ЧЕРКЕССК, 20 октября. /ТАСС/. Почти 11 тыс. нелегально занятых работников выявили в Карачаево-Черкесии (КЧР) за девять месяцев этого года, что на 3,3 тыс. больше, чем за весь 2016 год, сообщила в пятницу ТАСС замминистра труда и соцразвития республики Ольга Прыгунова.

"Вывод сотрудников из теневого бизнеса - одна из важных и злободневных проблем для всех регионов страны. Проблема не только в неуплате налогов, хотя это очень важно, но также и в социальной незащищенности самих граждан. План на 2017 год за девять месяцев КЧР выполнила почти на 60% - выявлено 10 тыс. 770 нелегально занятых работников. За весь 2016 год этот показатель составил 7,5 тыс. человек", - сказала Прыгунова.

Она отметила, что на сверку в Пенсионный фонд направлены данные более чем на 5 тыс. человек, остальные будут отправлены позже по установленному графику.

По словам Прыгуновой, чаще всего неформально занятых граждан обнаруживают в сфере предоставления услуг. "Проводим рейды и разъяснительную работу. В этом году в городах и районах провели еще и месячник по добровольной легализации трудовых отношений. Работа в этом направлении постоянно совершенствуется, и это дает положительные результаты",- добавила замминистра.

Ранее сообщалось, что скоординированная работа различных ведомств по снижению неформальной занятости в КЧР началась в марте 2015 года, когда в регионе было обнаружено около 300 нелегально занятых работников.