Тебердинский заповедник в КЧР надеется в четвертый раз получить диплом Совета Европы

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ЧЕРКЕССК, 20 октября. /ТАСС/. Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, расположенный на территории Карачаево-Черкесии (КЧР), рассчитывает в четвертый раз получить диплом Совета Европы. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.
"Заповедник получил высокую экспертную оценку специалиста по экологии Совета Европы Эрве Летье. Цель его визита - подготовить экспертные материалы к заседанию экологического комитета Совета Европы, который будет принимать решение о выдаче Тебердинскому заповеднику диплома Совета Европы - уже в четвертый раз",- рассказала представитель ведомства.
По данным пресс-службы, Эрве Летье отметил "качественные изменения Тебердинского заповедника как в организационных вопросах, так и в деле сохранения и приумножения уникальной флоры и фауны". Все это будет отражено в докладе, который он озвучит на экологическом комитете Совета Европы, сказали в пресс-службе.
Впервые заповедник получил диплом I степени Совета Европы в 1994 году. С тех пор дважды подтверждал свой высокий статус одного из ведущих заповедников в мире.
Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, расположенный на северных склонах Главного Кавказского хребта, в 2016 году отметил 80-летие. Входит в число самых популярных особо охраняемых природных зон России, в 1997 году включен в международную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера".