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Тебердинский заповедник в КЧР надеется в четвертый раз получить диплом Совета Европы

В стране Северный Кавказ
20 октября, 13:03 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 20, октября. /ТАСС

Специалист по экологии Совета Европы отметил качественные изменения в деле приумножения уникальной флоры и фауны в заповеднике

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Тебердинский заповедник в Карачаево-Черкесии

Тебердинский заповедник в Карачаево-Черкесии

© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЕРКЕССК, 20 октября. /ТАСС/. Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, расположенный на территории Карачаево-Черкесии (КЧР), рассчитывает в четвертый раз получить диплом Совета Европы. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"Заповедник получил высокую экспертную оценку специалиста по экологии Совета Европы Эрве Летье. Цель его визита - подготовить экспертные материалы к заседанию экологического комитета Совета Европы, который будет принимать решение о выдаче Тебердинскому заповеднику диплома Совета Европы - уже в четвертый раз",- рассказала представитель ведомства.

По данным пресс-службы, Эрве Летье отметил "качественные изменения Тебердинского заповедника как в организационных вопросах, так и в деле сохранения и приумножения уникальной флоры и фауны". Все это будет отражено в докладе, который он озвучит на экологическом комитете Совета Европы, сказали в пресс-службе.

Впервые заповедник получил диплом I степени Совета Европы в 1994 году. С тех пор дважды подтверждал свой высокий статус одного из ведущих заповедников в мире.

Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, расположенный на северных склонах Главного Кавказского хребта, в 2016 году отметил 80-летие. Входит в число самых популярных особо охраняемых природных зон России, в 1997 году включен в международную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера".

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