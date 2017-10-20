В Госдуме пройдут Дни Карачаево-Черкесии

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ЧЕРКЕССК, 20 октября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия (КЧР) продемонстрирует инвестиционный потенциал и культуру народов региона в Госдуме России. Дни республики пройдут с 23 по 26 октября, сообщил в пятницу глава региона Рашид Темрезов.
"С 23 по 26 октября состоится очень важное для нашего региона событие - Дни Карачаево-Черкесии в Государственной думе России. Мероприятие будет состоять из двух блоков - презентационного и содержательного. На открытии Дней КЧР наши гости смогут ознакомиться с социально-экономическим потенциалом республики, инвестиционными проектами, реализуемыми в регионе, узнать о самобытной культуре и традициях наших народов", - написал Темрезов на своей странице в Instagram.
Глава региона назвал важной частью программы обсуждение актуальных для Карачаево-Черкесии вопросов в комитетах Госдумы. "Мы озвучим наши инициативы, касающиеся поддержки детей-сирот, ветеранов, реконструкции учреждений культуры и др. Рассчитываем, что они найдут поддержку в лице членов комитетов и депутатов всех фракций нижней палаты парламента РФ", - отметил он.