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Физкультурно-оздоровительный комплекс за 150 млн рублей открыли на севере Дагестана

В стране Северный Кавказ
20 октября, 15:05 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 20, октября. /ТАСС

Строительство комплекса было начато в 2014 году

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МАХАЧКАЛА, 20 октября. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс, в создание которого вложено более 150 млн рублей, открыли в пятницу в дагестанском городе Кизляр, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства по физкультуре и спорту.

"Торжественное открытие спортивно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом стоимостью 152 млн рублей состоялось сегодня в Кизляре. Участие в открытии комплекса приняли, в частности, первый заместитель министра по физкультуре и спорту Зайнал Салаутдинов, мэр Кизляра Александр Шувалов, гендиректор ОАО "Концерн КЭМЗ" (Кизлярский электромеханический завод - прим. ТАСС) Ибрагим Ахматов", - сказал представитель пресс-службы.

Строительство спорткомплекса, предназначенного для проведения учебно-тренировочных и оздоровительных занятий и соревнований различного уровня, было начато в 2014 году.

"Уникальность комплекса заключается в его многофункциональности. В спортивном центре разместились универсальный спортивный зал, специализированные помещение для зданий различными видами спорта и тренажерный зал", - приводит слова Шувалова пресс-служба мэрии Кизляра.

"Это большой и современный комплекс, где вы можете совершенствовать свое спортивное мастерство, общаться, дружить и прославлять нашу республику во всем мире", - обратился к воспитанникам спортшкол Салаутдинов.

Как сообщалось ранее, с вводом в эксплуатацию спорткомплекса в Кизляре станет возможным проведение соревнований не только городского и республиканского, но и международного уровня.

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