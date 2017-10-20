Единственный в СКФО племрепродуктор в Карачаево-Черкесии увеличит поголовье уток на 25%

ЧЕРКЕССК, 20 октября. /ТАСС/. Единственный в СКФО племенной репродуктор по разведению уток в Карачаево-Черкесии (КЧР) "Зеленчукский" планирует в 2018 году увеличить поголовье с 80 тыс. до 100 тыс. Об этом в пятницу ТАСС сообщил директор предприятия Владимир Гичкин.

"Планы увеличить поголовье уток с 80 тыс. до 100 тыс. в 2018 году есть. Это будет непросто, но приложим все силы", - сказал Гичкин.

Он добавил, что до конца года завершается проект модернизации предприятия за 300 млн рублей, который был начат в 2013 году. "180 млн руб. - это заемные средства, 120 млн - средства предприятия. На эти деньги построили четыре новых корпуса, комбикормовый завод, реконструировали 12 корпусов. Всего у нас 24 корпуса, и теперь каждый оснащен самым современным автоматизированным оборудованием", - отметил Гичкин.

По словам директора, модернизация предприятия за эти годы позволила увеличить поголовье уток с 60 тыс. до 80 тыс., производство инкубационных яиц - с 3 млн до 7 млн в год. Племрепродуктор разводит девять пород уток. "Продукция поставляется более чем в 30 регионов страны - от соседних Северо-Кавказских республик до Москвы, Татарстана и Чувашии", - добавил Гичкин.

Репродуктор "Зеленчукский", где разводят высокопродуктивные породы уток, основан в 1983 году. На предприятии работают более 130 человек.