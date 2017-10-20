В Северной Осетии в ноябре выберут инвестора для строительства мусоросжигательного завода

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют в ноябре принять окончательное решение о строительстве в республике мусороперерабатывающего завода и определиться с инвестором проекта, сообщил ТАСС в пятницу заместитель председателя республиканского правительства Ахсарбек Фадзаев.

"Было презентовано три проекта, они все разные… Окончательное решение мы обязаны принять до конца года. Мы думаем, что не будем затягивать и, возможно, примем это решение уже в следующем месяце, - сказал Фадзаев. - Мы будем еще раз собираться вместе со всеми заинтересованными сторонами, в том числе экологами, общественными организациями и СМИ. Решение будет приниматься с учетом эффективности и экономической целесообразности проекта".

По его словам, наиболее подготовленным в настоящий момент является проект, представленный чешской компанией Skoda, которая предлагает построить в республике единый экологический центр по переработке бытовых, промышленных, техногенных отходов. В состав комплекса должны войти мусоросжигающий завод мощностью 250 тыс. тонн в год, тепличный комплекс площадью в 10 га, а также комбинат по производству строительных материалов из отходов мусоросжигательного завода.

"Строительство двух дополнительных предприятий позволит инвестору компенсировать затраты на строительство мусоросжигательного завода, это логично. Республике проект даст 300-400 рабочих мест", - пояснил зампред правительства республики.

По данным пресс-службы республиканского правительства, вложения в проект чешской компании оцениваются в сумму до 230 млн евро, финансировать его планируется полностью за счет инвестора.

Ранее в республике были презентованы еще два проекта строительства мусороперерабатывающего завода, их представили компании из Москвы и Финляндии.

Без свалок

Как отметил Фадзаев, власти Северной Осетии ставят перед будущим инвестором задачу по рекультивации полигона ТБО во Владикавказе и стихийных свалок на всей территории республики.

"Срок эксплуатации полигона завершается через год-два. Он находится в черте города, мы будем закрывать его рекультивировать, это будет входить в техническое задание для инвестора… Наша задача такова, чтобы весь мусор ежедневно либо через день собирался со всех населенных пунктов, вывозился и перерабатывался в одном месте, чтобы у нас не было никаких стихийных свалок и никаких временных площадок для складирования отходов", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, окончательное решение будет принято в пользу того инвестора, который сможет обеспечить выполнение всех этих требований.

Согласно федеральному законодательству, с 2018 года все регионы страны РФ должны полностью перейти на новую систему утилизации мусора, а к 2030 году захоронение отходов будет разрешено только после его переработки.