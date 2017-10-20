Власти Дагестана устроят для школьников региона экскурсии в парк "Россия - моя история"

МАХАЧКАЛА, 20 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана создадут программу, по которой все школьники и студенты республики смогут посетить мультимедийный исторический парк "Россия - моя история", который открылся 19 октября в центре Махачкалы. Об этом сообщил в пятницу ТАСС врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов.

"В целях популяризации нашей истории и культуры инструментами этого музея мы планируем разработать программу, в соответствии с которой всем школьникам и студентам республики будет предоставлена возможность посетить исторический парк "Россия - моя история". <...> Сделаем такой график посещения музея нашими школьниками, чтобы в зимнее время посетили учащиеся из близлежащих школ, а в летнее время - из высокогорных районов. Уверен, что современные мультимедийные технологии, использованные здесь заинтересует всех", - сказал он.

Гамидов отметил, что для школьников посещение будет бесплатным, в том числе и комплексные обеды для них. По словам собеседника агентства, этот музей выступает, в том числе, как образовательное учреждение, а "с помощью новых технологий школьник сможет быстрее "схватить" уроки по истории, потратив мало времени".

Второй в РФ по величине мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" открылся накануне в центре Махачкалы. Общая площадь парка составляет 13 тыс. кв. метров, самый крупный находится в Москве - 27 тыс. кв. метров.

"Россия - моя история" - мультимедийный комплекс, в котором представлена история России с древнейших времен. Более чем 1000-летняя история страны преподносится при помощи современных технологий - видеостен, панорамных кинотеатров, 3D-реконструкций городов и сражений, голографических инсталляций. Первый подобный комплекс появился в 2015 году в Москве. Его филиалы, которые уже открылись в 17 административных центрах регионов, в частности, в Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе и Волгограде, должны появиться в 25 городах страны.

В историческом парке в Махачкале также организована региональная вставка "Мой Дагестан", которая отображает дореволюционные события, историю советского периода, Перестройки и современного Дагестана. Ранее сообщалось, что гордостью парка станет точная копия самолета Ил-2, на котором воевал знаменитый военный летчик, Герой Советского Союза из Дагестана Юсуп Акаев, копию установят в фойе комплекса до конца года.