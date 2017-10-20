Кукольный театр Кабардино-Балкарии получит почти миллион рублей на звуковую аппаратуру

НАЛЬЧИК, 20 октября. /ТАСС/. Правительство России выделило Кабардино-Балкарскому республиканскому театру кукол около 1 млн рублей на закупку оборудования, программа поддержки подобных театров в стране заработала впервые, сообщила в пятницу пресс-служба главы и правительства Кабардино-Балкарии (КБР).

Как уточнили в Минкультуры КБР, средства будут направлены на закупку звуко- и видеоаппаратуры для театра.

"Распоряжением председателя правительства России Дмитрия Медведева Кабардино-Балкарии на софинансирование расходных обязательств, связанных с поддержкой творческой деятельности и техническим оснащением детских и кукольных театров, выделено 899,5 тыс. рублей. Субсидия предоставлена в рамках реализации государственной программы "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС врио директора театра Залим Карданов, в настоящее время коллектив в основном работает на выезде - в детских садах, школах и других социальных учреждениях. Стационарная сцена у театра есть, но она нуждается в ремонте, отметил Карданов.

Кабардино-Балкарский театр кукол работает с 1986 года. На сегодняшний день в репертуаре театра пять спектаклей по произведениям российских и зарубежных авторов, есть спектакль по мотивам нартского эпоса "Свирель Ашамаза". Театр многократно награждали грамотами Минкультуры КБР, не раз удостаивали премии Союза театральных деятелей КБР в различных номинациях.