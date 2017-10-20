ЮФУ в ноябре проведет в Ростове первый международный конгресс кавказоведов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 октября. /ТАСС/. Южный федеральный университет (ЮФУ) в Ростове-на-Дону планирует провести первый Международный конгресс кавказоведов в Ростове-на-Дону в ноябре. Конгресс соберет более 200 опытных экспертов и молодых ученых из разных регионов России и из-за рубежа. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе университета.

"В ноябре 2017 года ЮФУ планирует провести первый Международный конгресс кавказоведов в Ростове-на-Дону. Он пройдет в несколько дней и соберет более 200 опытных экспертов и молодых ученых разных регионов Юга России и зарубежных государств", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что университет активно сотрудничает с кавказскими республиками и реализует ряд проектов в этом направлении. "В университете планируется открытие магистерской программы по кавказоведению и междисциплинарного журнала на иностранном языке по проблемам кавказоведения. Журнал будет называться Caucasian Science Bridge, - отметили в вузе. - В данный момент идет работа над проектом "Молодежная энциклопедия народов Кавказа". Он призван консолидировать молодых ученых, не дать историческим мифам воздействовать на молодежные сообщества".

В ЮФУ также сообщили, что Институт социологии и регионоведения ЮФУ одним из своих приоритетных направлений считает работу с Северным Кавказом. Специалисты института, в частности, разрабатывают рекомендации по профилактике ксенофобии, этнонационального экстремизма и терроризма. По итогам исследований выпускается серия проблемных статей и монографий "Южнороссийское обозрение". С 2001 года вышло 88 книг, авторами которых наряду с учеными ЮФУ выступают представители всех регионов Северного Кавказа.

"Сотрудники Южного федерального университета являются членами Российского института стратегических исследований, - отметили в пресс-службе. - Институт совместно с Академией наук Чеченской Республики организует международные форумы историков-кавказоведов, на которых была принята Хартия историков-кавказоведов и "Этический кодекс кавказоведа". Они ориентированы на создание условий для прекращения "историографических войн".

Южный федеральный университет - крупнейший научный и образовательный центр Юга России. Имеет восемь филиалов, в том числе в Махачкале, Майкопе и Карачаево-Черкесии.