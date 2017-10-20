Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.10:
$ 57.51
€ 67.89
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Ставрополье впервые состоялось принесение присяги при вступлении в гражданство РФ

В стране Северный Кавказ
20 октября, 16:51 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 20, октября. /ТАСС

В соответствии с законодательством, с 1 сентября человек, принимающий Российское гражданство, обязан принести присягу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЯТИГОРСК, 20 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония принесении присяги при вступлении в гражданство Российской Федерации впервые состоялась на Ставрополье. На верность стране присягнули 16 человек, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по региону.

Согласно статье 11.1 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", с 1 сентября 2017 года лицо, приобретающее гражданство РФ, обязано принести присягу.

"Впервые в торжественной обстановке 16 представителей стран ближнего и дальнего зарубежья получили российское гражданство. Присягу принимал заместитель начальника Главного управления МВД России по Ставропольскому краю генерал-майор внутренней службы Владимир Хомутов", - говорится в сообщении.

В мероприятии, которое прошло в управлении по вопросам миграции региона, приняли участие руководство и сотрудники полиции, представители Общественного совета при краевом ГУ МВД России, общественности.

Принимающий гражданство РФ клянется соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ставропольский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случайная находка опровергла представления о потерях в войнах в Крыму
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Президент Сербии выразил благодарность России за истребители МиГ-29
4
Поклонская опровергла публикации о наличии у нее гражданства Украины
5
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
6
Мединский может издать часть своей диссертации в форме монографии
7
Касаткина вышла в финал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама