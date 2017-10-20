На Ставрополье впервые состоялось принесение присяги при вступлении в гражданство РФ

ПЯТИГОРСК, 20 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония принесении присяги при вступлении в гражданство Российской Федерации впервые состоялась на Ставрополье. На верность стране присягнули 16 человек, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по региону.

Согласно статье 11.1 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", с 1 сентября 2017 года лицо, приобретающее гражданство РФ, обязано принести присягу.

"Впервые в торжественной обстановке 16 представителей стран ближнего и дальнего зарубежья получили российское гражданство. Присягу принимал заместитель начальника Главного управления МВД России по Ставропольскому краю генерал-майор внутренней службы Владимир Хомутов", - говорится в сообщении.

В мероприятии, которое прошло в управлении по вопросам миграции региона, приняли участие руководство и сотрудники полиции, представители Общественного совета при краевом ГУ МВД России, общественности.

Принимающий гражданство РФ клянется соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.