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В Пятигорске пройдет выставка фотографий про средневековые башни Ингушетии

В стране Северный Кавказ
20 октября, 16:58 UTC+3 МАГАС МАГАС 20, октября. /ТАСС

На экспозиции также представят предметы быта ингушей

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МАГАС, 20 октября. /ТАСС/. Выставка фотографий "Легенды гор", посвященная средневековым сторожевым башням и древним христианским храмам Ингушетии, откроется в ноябре в Пятигорске (Ставропольский край). Об этом сообщил ТАСС директор Ингушского государственного краеведческого музея Магомет Сагов.

"В середине ноября в Пятигорске в Государственном музее-заповеднике Ю. Лермонтова мы откроем выставку фотографии "Легенды гор" про наши башенные средневековые комплексы, про древний христианский храм Тхаба-Ерды (храм основан в VIII веке - прим. ТАСС) и другие исторические достопримечательности", - сказал Сагов.

По его словам, на выставке также представят различные предметы быта древних ингушей. "Это будут водоносные кувшины, блюдца и другие предметы национального быта. Всего в Ставрополье мы хотим отравить 50-60 экспонатов", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что к юбилею Федерального архивного агентства госархив Ингушетии покажет фотографии с XIX по XX века. На выставке представят не менее 100 фотографий из частных и государственных архивов.

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